Ecco perché la mail di Ralph Baric del 2018 non parla della Covid-19

Una mail del 2018 di Ralph Baric, docente dell’Università della Carolina del Nord, è stata resa pubblica a seguito di un FOIA scatenando una teoria: quella del suo presunto coinvolgimento sull’origine del virus della Covid-19. A diffondere la narrazione e le accuse contro Baric è Kim Dotcom, imprenditore noto come il fondatore di Megaupload. Leggendo il tweet, tradotto e riproposto insieme alla mail in lingua italiana via Facebook da diversi utenti, si nota la mancata conoscenza in materia partendo dall’errore nel chiamare il virus Covid-19.

Ecco un esempio di post dove viene riportata l’informazione fuorviante del tweet di Kim Dotcom:

Veniamo al contenuto della mail condivisa da Dotcom, riportandone i punti ritenuti fondamentali per la narrazione:

I’d like to hear your thoughts on how these proteins are best delivered to bats and what has been attempted so far.

I have a couple of questions about the SARS-CoV spike glycoproteins you are developing with respect to the DARPA grant we are collaborating on.

Toni – this is the info from Ralph Baric on the nanoparticle work he’s been involved in…