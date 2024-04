Tennis, Sinner batte il russo Pavel Kotov e vola agli ottavi di finale a Madrid

Si avvicina sempre di più la vetta mondiale per il campione Jannik Sinner che ha raggiunto gli ottavi di finale battendo il russo Pavel Kotov con il punteggio di 6-2, 7-5. Nonostante qualche difficoltà sul set per un dolore all’anca avvertito nel secondo set, è riuscito a portare a casa la vittoria. L’azzurro testa di serie al torneo è arrivato a confrontarsi con il russo Kotov dopo aver battuto con 6-0, 6-3 il compagno di doppio in nazionale, Lorenzo Sonego. Una gara seguitissima considerato che non vi sono mai stati precedenti tra Sinner il numero 72 al mondo. L’unico azzurro che era riuscito a battere Kotov è stato Flavio Cobolli agli Australian Open. Poi ci hanno perso Lorenzo Sonego a Doha, Lorenzo Musetti a Hng Kong, Fabio Fognini a Marrakech e, infine, anche Cobolli in un altro match.

