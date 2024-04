Se i politici italiani fossero personaggi di Harry Potter?: il «magic thread» fatto con l’intelligenza artificiale – Le foto

Non è affatto passato inosservato ai mematori (social), il nuovo acquisto di Matteo Salvini. Il vicepremier ha, infatti, pubblicato due giorni fa sulla sua pagina Instagram uno foto che lo ritrae assieme al cappello parlante utilizzato alla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per smistare gli studenti nelle quattro case: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Il regalo per la figlia ha, inevitabilmente, scatenato l’ironia degli utenti, che hanno chiesto all’Intelligenza artificiale di trasformare i politici italiani nei personaggi della serie fantasy Harry Potter. Il “magic thread” realizzato dal blogger Nonleggerlo ha scatenato le ironie sui social: si parte con un Matteo Renzi nei panni del protagonista Harry a Carlo Calenda che è, invece, stato trasformato in Ron Weasley, fino a Giorgia Meloni – per chiudere il trio magico – in Hermione Granger. Allo stesso Salvini è toccato invece Draco Malfoy, il mago purosangue dei Serpeverde. Roberto Vannacci è Severus Piton, Beppe Grillo, Luigi di Maio e Giuseppe Conte la famiglia Dursley, mentre Elly Schlein è la veggente Sibilla Cooman.

