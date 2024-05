Angelina Mango all’Eurovision, le prime immagini ufficiali dopo la fuga di notizie in Rai: come sarà la sua esibizione – Foto e Video

Sono state diffuse le prime immagini in anteprima dell’esibizione di Angelina Mango all’Eurovisione 2024. È stata la stessa cantante, in gara per l’Italia, a rilanciare gli scatti diffusi dall’account ufficiale dell’evento nella tarda serata del 2 maggio. Ore dopo la fuga di notizie che ha fatto scoppiare il caos in Rai. Ben prima delle foto ufficiali, sui social sarebbero circolate alcune immagini e diversi dettagli su come si sarebbe svolta l’esibizione della vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo. Un caso di cui ha dovuto dare spiegazioni anche la direttrice Rai Relazioni internazionali, Simona Martorelli, che durante la conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision su Rai1 ha confermato la diffusione di un’email interna riservata a pochi destinatari. Sul caso era stata esclusa la violazione di sicurezza informativa, ma che lo spoiler ci fosse stato era ormai acclarato. «È stato impossibile bloccare la cosa sui social – ha aggiunto Martorelli – In realtà si tratta di controfigure, ma ci sono stati effettivamente degli elementi che sono stati svelati».

Le foto diffuse in serata si riferiscono alle prime prove di Angelina Mango. Ed è possibile farsi una prima idea di quanto sarà monumentale la sua esibizione. La cantante sarà sul palco con cinque ballerine, che la accompagneranno in una sorta di foresta di alberi spogli. Lei sarà al centro, sorretta da un grande trono fatto di rami intrecciati. E dopo una pioggia di fiori rossi, l’esibizione si dovrebbe concludere con un finale abbagliante di fuoco e fiamme. Per la cantante non c’è rischio di squalifica, come può accadere per chi anticipa un inedito a Sanremo. Ad assicurarlo è stato il vice direttore Intrattenimento prima time della Rai, Claudio Fasulo, che ha spiegato il contenuto spoilerato prima degli scatti ufficiali: «Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco. Certo però che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari».

