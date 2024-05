Kate Middleton fu operata all’addome da un’equipe italiana del Policlinico Gemelli di Roma

La principessa del Galles Kate Middleton, è stata seguita, lo scorso gennaio, per l’operazione all’addome «da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma». A rivelarlo è il settimanale Gente, in un’anticipazione del numero domani in edicola, sottolineando che Re Carlo III sarebbe invece colpito da dolori alle ossa che non gli lascerebbero tregua. Gente, secondo fonti vicine alla Royal Family, smentirebbe le rassicurazioni fatte dal sovrano nelle ultime settimane. Il 30 aprile Carlo III è tornato agli impegni pubblici, presentandosi con la regina Camilla in una clinica anticancro di Londra, l’Universal College Hospital MacMillan Center di cui è sostenitore dal 1997.

Tanti auguri Charlotte

Oggi Kate ha diffuso sui social un nuovo scatto della principessa Charlotte, per il suo nono compleanno. Il Principe e la Principessa del Galles hanno condiviso le immagini sui social, proprio come hanno fatto una settimana fa per il sesto compleanno del loro figlio più piccolo, il principe Louis. Lo scatto è stato fatto dalla principessa del Galles.

