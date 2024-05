Salvini blinda Vannacci: «Ha difeso l’Italia ed è stato minacciato dall’Isis. La sinistra invece candida chi è in carcere» – Il video

«Vannacci ha difeso l’Italia, è un uomo libero che ha combattuto l’estremismo islamico in Iraq, in Afghanistan. È stato minacciato dall’Isis, figurati se mi faccio o si fa spaventare da qualche giornalista di sinistra con la puzza sotto il naso». A Mattino Cinque il leader della Lega Matteo Salvini blinda il suo candidato alle Europee. Dopo le polemiche per le sue dichiarazione sulle classi con caratteristiche separate, attacca direttamente gli avversari: «Se qualcuno a sinistra, liberamente, decide di candidare una persona che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare l’ex comandante della folgore che ha difeso l’onore, la patria in giro per il mondo?». Il riferimento è a Ilaria Salis, candidata di Avs e detenuta a Budapest. Secondo Salvini, le parole del generale Vannacci sono state «volutamente fraintese» per creare un caso: «Il ministro della Scuola è della Lega, delle Disabilità è della Lega», ha detto il vicepremier, «abbiamo assunto 13 mila docenti di sostegno e investito anche per superare le barriere architettoniche. Ma le disabilità più gravi ovviamente hanno bisogno di aiuto in più. Sarebbe un problema per quei bimbi e per tutti gli altri compagni di classe non avere quell’aiuto in più». Il ministro dei Trasporti ha infine negato che la candidatura di Vanancci abbia creato malumori nel partito: «Noi abbiamo scelto di offrire a tutti gli italiani una candidatura di valore e onore come quella di Vannacci. La Lega è nata sul territorio, ognuno voterà a livello territoriale: in Friuli voterà il candidato friulano, in Sicilia uno siciliano, mi sembra naturale».

