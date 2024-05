I vaccini Covid non sono collegati a un incremento rilevante di gravi patologie

Secondo alcune condivisioni Facebook un ampio studio collegherebbe i vaccini Covid a un incremento rilevate di gravi patologie cardiache e cerebrali. Come vedremo si tratta di una narrazione distorta appositamente per strizzare l’occhio ai lettori No vax, mentre la fonte citata sostiene l’esatto contrario.

Secondo due tabloid anglofoni, un ampio studio dimostrerebbe che i vaccini Covid sarebbero collegati a un notevole incremento di patologie cardiache e cerebrali.

In realtà lo studio suggerisce una correlazione con alcuni casi rari, che sono irrilevanti rispetto al rischio di avere le stesse complicazioni ammalandosi di Covid-19, specialmente nelle forme gravi.

Lo studio conferma dunque la sicurezza dei vaccini e il maggiore pericolo che corre chi non si vaccina.

Analisi

La didascalia che accompagna queste condivisioni riguardo a un collegamento tra vaccini Covid e l’incremento di pericolose patologie è la seguente:

SPAVENTOSO INCREMENTO DI TUTTE LE PATOLOGIE CAUSATO DAL VACCINO, I NUOVI DATI UFFICIALI.

Le iene affermano che i vaccini ci hanno salvato. Questi che vi mostriamo sono invece gli incrementi delle patologie correlati ufficialmente ai vaccini.

Considerate che la statistica è fondata in grossa parte sulle segnalazioni ricevute da medici e danneggiati. Vi lascio immaginare quanto falsati al ribasso siano quindi tali dati.

Si passa dal 700% circa di aumento di Pericardite dopo Astrazeneca al 610% di miocardite dopo Moderna.

Tranquilli, i vaccini ci salvano.

I vaccini Covid sono davvero collegati a un incremento di pericolose patologie?

Nella clip vengono mostrati i titoli del Daily Mail: «Il più grande studio mai realizzato sul vaccino anti-Covid rileva che le iniezioni sono collegate a un lieve aumento del rischio di disturbi neurologici, sanguigni e cardiaci, ma sono ancora estremamente rari»; e del New York Post (da non confondere col New York Times): «Vaccini COVID collegati a lievi aumenti di disturbi cardiaci, cerebrali, del sangue: lo studio».

La fonte di entrambi è una autentica pubblicazione scientifica già usata da alcuni autori italiani che vogliono strizzare l’occhio ai lettori No vax (lo spiegavamo qui), sussiste quindi il legittimo sospetto che proprio i tabloid anglofoni ne siano la fonte ispiratrice. Come avevamo già visto, lo studio in oggetto in realtà conferma la sicurezza dei vaccini, ben lungi da collegarli a un incremento di pericolose patologie, tanto che l’associazione Io Vaccino ne ha riportato i risultati con entusiasmo. L’Organizzazione – che unisce genitori ed esperti -, da anni è dedita alla lotta contro la disinformazione No vax, promuovendo i benefici dei vaccini.

Come spiega anche la collega Arianna Johnson su Forbes, lo studio suggerisce davvero una correlazione con un aumento di disturbi cardiaci e cerebrali, ma si tratta di casi rari e irrilevanti rispetto al maggiore rischio di avere le stesse patologie se esposti all’infezione senza alcuna protezione, per non parlare delle forme gravi di Covid-19; cosa che rende la vaccinazione sicura ed efficace. Gli studi infatti andrebbero letti nella loro interezza e i loro dati andrebbero debitamente contestualizzati.

«Confrontando questi dati con i valori attesi calcolati in sede di sperimentazione clinica – spiega l’associazione Io Vaccino -, è stato possibile osservare che la realtà dei fatti coincide totalmente con le previsioni, confermando la sicurezza dei preparati e la bassa frequenza di problemi indotti dalla vaccinazione. È utile segnalare anche il fatto che lo studio non prevedesse un filtro per escludere i vaccinati con una pregressa storia di infezione da Covid-19: gran parte dei sintomi segnalati come eventi avversi successivi alla vaccinazione, accadono anche come complicazione dopo un’infezione da SARS-CoV-2, ma con una frequenza ben più alta».

Conclusioni

Abbiamo visto che nessun ampio studio collega i vaccini Covid a un incremento rilevante di patologie cardiache e cerebrali, mentre ne conferma la sicurezza rispetto ai rischi ben più alti che corre chi sceglie di non vaccinarsi.

