Giovanni Toti mentre arriva in Regione per assistere alla perquisizione: «Siamo tranquilli ma non posso parlare» – Video

Giovanni Toti è ai domiciliari, con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari a doveri d’ufficio, nonché di corruzione elettorale, nell’inchiesta che questa mattina ha portato la procura di Genova ad eseguire diverse ordinanze di custodia cautelare. Come è suo diritto ha partecipato alla perquisizione presso gli uffici della Regione Liguria. Entrando ha detto ai cronisti di essere «tranquillo» ma di non poter rilasciare dichiarazioni ulteriori.

