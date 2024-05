Sotto inchiesta per avere violato la legge sui soldi ai partiti quattro leader come Schlein, Conte, Salvini e Fratoianni

Sono irregolari e violano la legge gli ultimi bilanci depositati da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Matteo Salvini e da altre 20 liste o partiti minori. Lo ha comunicato al Parlamento la Commissione (indipendente) di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che ha il compito per legge di controllare la regolarità dei documenti contabili di partiti, associazioni e fondazioni politiche contestando la violazione di legge e comminando anche pesanti sanzioni. Il rapporto di valutazione dei bilanci 2022 dei partiti è appena stato pubblicato sul sito di Camera e Senato e porta la data del 29 aprile scorso.

Prima volta fra i cattivi del M5s, ed era anche il primo bilancio firmato Conte

Secondo il rapporto sono sotto inchiesta della commissione 24 partiti e movimenti presenti alle elezioni politiche o amministrative, mentre per 52 tutti i bilanci sono risultati regolari. Fra questi ci sono partiti più noti come Fratelli di Italia, Forza Italia, Più Europa, Radicali italiani, Azione e Italia Viva, ma c’è anche la sigla “Cambiamo!”, il partito fondato da Giovanni Toti che ha passato a pieni voti l’esame di regolarità del bilancio 2022. La vera sorpresa è vedere per la prima volta il Movimento 5 stelle nell’elenco dei cattivi sospettati di irregolarità contabili: non era mai accaduto e certo non è una medaglia da mettersi sul petto per Giuseppe Conte, perché quello 2022 è il primo bilancio M5s che ricade interamente sotto la sua responsabilità.

Ora il contraddittorio con i partiti e l’erogazione delle multe per violazione di legge

La commissione precisa nella sua relazione che avendo esaminato una quantità di documenti contabili più numerosa degli altri anni Conte, Schlein, Fratoianni e Salvini sono al momento “sotto inchiesta” perché le risposte ai primi rilievi non hanno consentito ai commissari di ritenere regolari i bilanci dei loro partiti. Se verranno confermate le supposte violazioni di legge e confermato l’illecito amministrativo, quei partiti verranno sanzionati con la possibilità poi di ricorrere contro la multa.

Leggi anche: