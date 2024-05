Caso Falcinelli, gli USA: «Riconosciamo le preoccupazioni dell’Italia»

«Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze dell’arresto di Matteo Falcinelli a Miami. Ci risulta che la polizia di Miami abbia aperto un’indagine interna su questo caso. Continueremo a monitorare questi sviluppi». Queste le parole di un portavoce del Dipartimento di Stato americano all’ANSA, rispondendo a una domanda sull’arresto violento dello studente italiano a Miami. Si tratta della prima reazione ufficiale del governo Usa dopo le polemiche scatenatesi sul caso. Il Dipartimento di Stato americano, ha spiegato che «lavora diligentemente per garantire che le forze dell’ordine statunitensi rispettino i loro obblighi legali in materia di notifica e accesso consolare quando cittadini stranieri sono detenuti negli Stati Uniti, in conformità con la legge nazionale applicabile e in conformità con gli obblighi internazionali, nello stesso modo che ci aspettiamo che i governi stranieri trattino i cittadini statunitensi all’estero».

