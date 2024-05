La ministra Roccella e quel “Almeno tu nell’universo” che non finirà mai a Sanremo – Il video

«Bravissima, complimenti per il coraggio». Dejan Cetnikovic, il re del Karaoke dei politici italiani su Radio Rock, incoraggia la ministra per la famiglia, la natalità e le pari Opportunità Eugenia Roccella. L’esponente del governo si è esibita in un brano non facile: “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. A chi dedica questa canzone? «A mio marito – ha dichiarato Roccella – con cui sto insieme da 50 anni e che è unico». La dedicherebbe alle colleghe e alle femministe che la criticano tanto? «Sì. Io sono femminista, non ho nessuna conflittualità con loro. Penso che questa sia una canzone importante. E non a caso l’ha cantata una donna importante, come Mia Martini».

