Texas, mamma uccide il figlio di 3 anni e si suicida. L’ultimo messaggio all’ex marito: «Dì addio a tuo figlio»

Prima di porre fine alla sua vita e a quella di suo figlio di 3 anni, una madre del Texas, Savannah Samantha Kriger, ha registrato un video di 21 secondi e ha inviato un messaggio di testo al suo ex marito dicendo: «Dì addio a tuo figlio». A riferirlo è la polizia della contea di Bexar che hanno scoperto i corpi delle donna e del piccolo Kaiden il 19 marzo in un fosso vicino a Tom Slick Park, a San Antonio.

I danneggiamenti a casa dell’ex marito, le foto di nozze colpite dai proiettili e il suicidio omicidio

Lo sceriffo della contea di Bexar Javier Salazar ha ricostruito durante una conferenza stampa il 1 maggio gli ultimi istanti di vita della madre e del piccolo. La loro scomparsa, spiega Usa Today, era stata denunciata il 18 marzo scorso, dopo che la 32enne è stata vista lasciare il lavoro in anticipo per andare a prendere suo figlio all’asilo per un appuntamento dal medico. Salazar ha detto che Kriger ha lasciato il suo garage intorno alle 12:49 del giorno della sua scomparsa e ha viaggiato con la sua Lincoln Aviator del 2023 per 7,9 miglia fino alla casa del suo ex marito. Quando Kriger è entrata in casa dell’ex ha «danneggiato vari oggetti», inclusi indumenti personali. Durante i danneggiamenti l’ex marito era a lavoro presso una concessionaria di automobili. Dopo i danneggiamenti Kriger avrebbe lasciato la casa dell’ex marito alle 13:57 e sarebbe tornata nella sua abitazione. Gli agenti durante una perquisizione successiva della killer hanno notato gli abiti da sposa sistemati sul letto e due ritratti di nozze rotti con fori di proiettile. Poi Karen ha preso il bambino al nido, alle 14.32 e ha chiamato su FaceTime il suo ex marito. L’ex marito usa un altro telefono per registrare la chiamata, cosa che sorprende Kriger che dice: «Non hai niente con cui tornare a casa adesso… e non avrai niente alla fine della giornata». La macchina, con alla guida la mamma e a bordo il bambino ha percorso 7,9 miglia fino a Tom Slick Park. Nel mentre l’ex marito, tornato a casa, vede i danni, intuisce il pericolo e contatta il numero d’emergenza. Kriger ha tentato di nuovo di usare FaceTime con il suo ex marito alle 15:19 e, quando lui non ha risposto, lei gli ha inviato il suo ultimo messaggio di testo che diceva: «Saluta tuo figlio».

