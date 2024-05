Angelina Mango infiamma il palco dell’Eurovision Song Contest con “La Noia” – Il video

Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del festival di Sanremo, ha portato stasera il suo brano “La noia“, all’Eurovision Song Contest. La cantante italiana, che precede l’esibizione di Israele, entra di diritto anche sabato essendo l’Italia uno dei paesi che hanno accesso alla finale. La noia è un brano che porta anche la firma di una fuoriclasse del cantautorato femminile ovvero, Madame e Dardust (che ne ha curato la produzione). L’esibizione di stasera ha raccolto entusiasmo contagioso tra il pubblico e diversi applausi.

A Malmo in Svezia il brano ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione. La canzone ha già vinto 8 dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 374 milioni di stream audio e video. Il 31 maggio uscirà il nuovo album di inediti dell’artista dal titolo “Pokè melodrama“. L’ultima versione del brano “La noia” è uscita in spagnolo con il feat. di Alvaro de Luna.

Leggi anche: