Cristiano Malgioglio e il tifo per Angelina Mango: «Se vince l’Eurovision mi spoglio e mi vedrete nudo coperto solo da tulipani»

Non ha dubbi Cristiano Malgioglio sul fatto che Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, abbia tutte le carte in regalo per conquistare anche l’Eurovision Song Contest. E ci spera particolarmente. «La nostra Angelina Mango ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei», dichiara a La Repubblica. Poi la scommessa: «Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani». Non solo. Fa sapere che con buona probabilità poi posterà il video su Instagram. «Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo», incalza Malgioglio in vista della finale di sabato 11 maggio a Malmö, in Svezia.

Quanto ai brani in gara, invece, è piuttosto critico. «Ne salvo solo cinque. Mi piace quella di Angelina Mango (La noia, ndr) e mi ha emozionato anche il Portogallo perché ha presentato un brano legato alla sua tradizione cantato da una ragazza che ha una voce incredibile (Iolanda con il brano Grito, ndr)», commenta. «Molto interessante anche la canzone della Croazia (Rim tim tagi dim di Baby Lasagna, ndr) che è molto potente. Faccio anche il tifo per la Germania (in gara Isaak con Always on the run, ndr) che è molto radiofonica. Anche la Norvegia si presenta con un brano (Ulveham) cantato da una ragazza che ha un voce trascinante, melodica e molto contagiosa (Gåte, ndr). Stessa cosa – prosegue – la Francia che si presenta con una canzone molto elegante e bella (Slimane con Mon amour, ndr), forse se l’avesse cantata una donna avrebbe avuto più pathos ma lui è un bravissimo cantante e il brano è molto elegante anche se non so se i giovani saranno in grado di percepirla bene perché è molto nostalgia».

Leggi anche: