Renzi si lancia nell’arte del palleggio: «Gli anni passano, ma il piedino ce l’ho ancora». Poi la frecciatina politica – Il video

Tra i talenti di Matteo Renzi spunta a sorpresa anche il calcio. O almeno così pare da un video che ha diffuso su Instagram che lo ritrae mentre palleggia con scioltezza, seppur in giacca e cravatta. Un post del tutto ironico. «Gli anni passano, ma il piedino ce l’ho ancora», scrive il leader di Italia Viva. Che non si risparmia anche una bella frecciatina per accendere la sua campagna elettorale: «I politici si dividono in due: chi sa dire palle e chi sa fare i palleggi», si legge nella didascalia del post. L’esibizione di Renzi è avvenuta tra le strade di Ventotene durante la celebrazione della Festa dell’Europa. Non è la prima volta che il leader di Italia Viva si lancia nell’arte del palleggio calcistico. Lo fece già nel 2014 a Palazzo Chigi durante la Nazionale di calcio a 5 campione d’Europa e poi ancora nel 2016 allo stadio del Boca Juniors, club di Buenos Aires, quando vestiva i panni da presidente del Consiglio.

