Putin: «Non permetteremo a nessuno di minacciarci, faremo di tutto per impedire un conflitto globale»

Non permetteremo a nessuno di minacciarci. E non dimenticheremo mai il ruolo della Russia nella lotta al nazismo. Mentre le forze strategiche sono sempre in allerta. Vladimir Putin parla sulla Piazza Rossa di Mosca nel 79esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale: «Non permetteremo a nessuno di minacciarci», ha detto lo zar durante il discorso. In piazza ci sono 9 mila persone, di cui un migliaio che ha partecipato all’Operazione Speciale in Ucraina. Ci sono anche i leader dei Paesi principali alleati (Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Laos e Repubblica di Guinea-Bissau). «Faremo di tutto per impedire un conflitto globale, le nostre forze strategiche sono sempre in allerta», ha aggiunto. E se l’Occidente «vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, noi non dimenticheremo mai, mai».

