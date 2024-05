Il video del militare Usa ucciso dal poliziotto appena apre la porta di casa in Florida

La polizia della Florida ha pubblicato le immagini della bodycam di un vicesceriffo che ha ucciso un aviere afroamericano di 23 anni. Roger Fortson, militare dell’aeronautica americana, era a parlare via Facetime con la fidanzata. Il vicesceriffo della conta di Okaloosa ha bussato due volte alla porta dell’uomo dichiarando di essere un appartenente alle forze dell’ordine. Il ragazzo ha aperto la porta e il poliziotto gli ha sparato sei colpi contro urlandogli «butta la pistola». Fortson ha risposto: «Non ce l’ho». L’agenzia di stampa Agi riporta che lo sceriffo della contea Eric Aden ha incontrato la famiglia della vittima, ma non si è sbilanciato sulla dinamica della tragedia. «Quello che sappiamo è che il vicesceriffo si era fatto identificare non una volta, ma due», ha detto. E ancora: «Le parole pronunciate da Fortson indicano che fosse a conoscenza del fatto che ci fossero rappresentanti della legge alla porta e lui si p presentato con una pistola in mano. Ma la famiglia dell’aviere sostiene che gli uomini dello sceriffo fossero andati all’indirizzo sbagliato: «La polizia è andata nell’appartamento sbagliato mentre Rogers era al telefono con la sua fidanzata. Non c’era nessun altro nella casa».

