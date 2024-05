Alcuni disordini si sono verificati all’esterno dello stadio Del Duca e in città ad Ascoli Piceno dopo la sconfitta della squadra di casa contro il Pisa e la retrocessione in serie C dei bianconeri. Alcune migliaia di tifosi hanno lanciato bottiglie e petardi e urlato slogan contro la squadra, la dirigenza e il proprietario Massimo Pulcinelli. Nei momenti di maggiore tensione gli agenti in assetto antisommossa hanno anche lanciato dei lacrimogeni.

