Roma, cade da stabile abbandonato mentre si scatta alcune foto: un 18enne finisce in ospedale

Un gruppo di amici, nella notte tra il 10 e l’11 maggio, è entrato nell’ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina, a Roma. Si tratta di uno stabile abbandonato, più volte occupato e sgomberato dalle autorità. L’idea dei tre ragazzi era quella di usare l’edificio come set fotografico per alcuni scatti. A un certo punto, però, una lastra ha ceduto: uno di loro, di 18 anni, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre un’ambulanza trasportava il giovane in ospedale: ha riportato diverse fratture alle costole, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo dei ragazzi era quello di salire sul tetto dello stabile per scattarsi delle foto durante le ore notturne. La lastra è crollata mentre si stavano muovendo su un solaio. Adesso, i tre rischiano una denuncia per il reato previsto dall’articolo 633 del codice penale, ovvero quello relativo all’invasione di terreni o edifici altrui.

