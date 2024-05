Ecco perché questa foto non dimostra che al concertone del primo maggio c’erano «quattro gatti»

«Quattro gatti» erano le persone presenti al concertone del primo maggio secondo un articolo pubblicato su DC News che scredita la manifestazione organizzata nel giorno della festa dei lavoratori. Lo fa però usando una foto di quando il concertone era appena iniziato, ignorando il fatto che durante le esibizioni serali il Circo Massimo era gremito di persone.

Per chi ha fretta:

Un articolo condiviso sui social sostiene che al concertone del primo maggio ci fossero «quattro gatti».

Viene usata una foto di quando il concertone era appena iniziato.

Già alla performance di Big Mama c’erano molte più persone.

Alla sera, durante l’esibizione di Tananai, il Circo Massimo era gremito di persone.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nell’immagine si legge «manco li cani» oppure «quattro gatti». Nella descrizione si legge:

Quattro gatti al Concertone del 1 Maggio! Le immagini impietose della diretta Rai: il Circo Massimo praticamente vu..

La foto viene pubblicata in un articolo su sito DC News in cui si legge: «Ha sicuramente influito la pioggia battente che da stanotte cade su Roma e ha fatto desistere molti dal partecipare all’evento, magari in attesa di un miglioramento nel corso del pomeriggio». «Ma alle 13.15, quando Big Mama ha aperto ufficialmente il concerto dei sindacati di persone ad acclamarla ce n’erano molto, poche centinaia per la prima parte dedicata agli esordienti». Per verificare quanto detto è sufficiente guardare la registrazione della performance di Big Mama sul palco del Circo Massimo, disponibile su Rai Play. A ballare sulle strofe dell’artista irpina erano certamente diverse migliaia di persone, anche se la pioggia ha evidentemente scoraggiato molti potenziali spettatori.

Ad ogni modo, dire che al concertone del primo maggio abbiano assistito solo «quattro gatti» è decisamente falso. Basta guardare quante persone erano presenti la sera, alla performance di Tananai, durante la quale il Circo Massimo era gremito di persone.

La foto dell’articolo condiviso sui social è infatti un fermo immagine della diretta tratto dalle riprese Rai quando il concertone era iniziato da poco più di 10 minuti. Lo si può comprovare dopo 12’20” della prima parte della diretta integrale, disponibile sempre su Rai Play.

Conclusioni

