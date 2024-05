Milano, bambina di 2 anni e mezzo azzannata in casa da un pitbull: è grave

Una bambina di 2 anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull mentre stava giocando con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A causa delle ferite si trova in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata in codice rosso. L’incidente è avvenuto in via Picardi, dove sono poi intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto c’era la zia delle sorelline, una ragazza di 25 anni di origini sudamericane che le stava seguendo come babysitter. È stata lei a lottare con l’animale riuscendo a separarlo dalle bambine ma riportando profonde lesioni alle mani. La donna è poi riuscita a chiudere le nipotine in bagno ed è scappata sul balcone, rincorsa dal cane. Si è quindi messa in salvo arrampicandosi su una tubatura del gas per evitare di essere aggredita a sua volta. La casa si trova al primo piano e la 25enne ha anche pensato di gettarsi di sotto, ma è stata salvata dai vigili del fuoco Anche lei è stata ricoverata, in codice giallo. Quando i pompieri sono entrati nell’abitazione, l’animale era tranquillo e non dava segni di agitazione. Il pitbull è stato trasferito in un canile. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats.

