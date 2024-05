Budapest, Fratoianni incontra Ilaria Salis in carcere: «Le ho raccontato del grande lavoro di suo padre per la sua campagna elettorale» – Il video

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni ha incontrato a Budapest Ilaria Salis, attualmente in carcere. Salis è candidata alle prossime elezioni europee proprio come capolista per Avs. «Oggi ho incontrato Ilaria Salis. Finalmente. Le ho raccontato di cosa stiamo facendo, del grande lavoro di suo padre e delle tante e tanti che si stanno impegnando per la sua campagna elettorale. Della solidarietà e dell’affetto che un intero Paese le sta dimostrando», ha spiegato Fratoianni sul suo canale Instagram. «E ho trovato una donna tenace, forte e proiettata al futuro. Un futuro fuori da quella cella, al servizio di cittadine e cittadini, di un’Europa e un’Italia dei diritti. Le ho promesso che ci rivediamo presto e le ho lasciato un libro, Furore di John Steinbeck. Una storia di speranza, di lotta, di giustizia, di dignità», ha detto l’esponente politico.

