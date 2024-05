Burioni accusa il Cnr di Pisa: «È passato dalla parte dell’antiscienza». Nel mirino il convegno organizzato con Assis

«Complimenti al Cnr di Pisa per ospitare un convegno così “prestigioso”. Applauso a scena aperta». Roberto Burioni, sui social, attacca il Cnr di Pisa per aver organizzato un incontro insieme all’associazione Assis (Associazione di studi e informazione sulla salute). Il virologo ricorda che il Cnr è «un ente statale finanziato dalle nostre tasse» e invita i suoi follower ad «andare a vedere cosa è Assis». Il riferimento è alle posizioni dell’associazione che, negli anni, ha mosso diverse critiche ai vaccini, anche quelli usati per contrastare il Coronavirus. Assis, in generale, ha espresso giudizi negativi alle politiche sanitarie adottate durante la pandemia. Condividendo la locandina dell’evento intitolato Vivere in salute, che vede la partecipazione del guru dell’alimentazione salutare Franco Berrino, Burioni aggiunge: «Sto pensando che se anche il Cnr passa dalla parte dell’antiscienza, opporsi diventa inutile».

