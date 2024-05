Con l’alluvione di Dubai continua la lunga saga di presunte previsioni dei Simpson. Sebbene il cartone animato statunitense in alcuni casi abbia mandato in onda scene che possono ricordare eventi realmente accaduti giorni, mesi o anni dopo, in questa istanza non si può nemmeno parlare di coincidenza, dato che la presunta prova è apparsa solo dopo, ed è un’immagine generata con intelligenza artificiale. Quindi, i Simpson non avevano previsto l’alluvione di Dubai.

L’immagine ha iniziato a circolare solo dopo l’alluvione.

Non si trova riscontro prima della seconda metà di aprile 2024 nelle puntate dei Simpson.

L’immagine mostra i segni lasciati dall’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

La profezia dei.simpson…

Con qualche ricerca e un’osservazione attenta dell’immagine si può comprovare che I Simpson non hanno previsto l’alluvione di Dubai. Innanzitutto, la prima volta che l’immagine è apparsa era aprile 2024, una settimana dopo l’alluvione di Dubai. Descrivendo la scena con le parole «Homer flooded cars» non si trovano riferimenti a nessuna puntata dei Simpson. Se si trattasse di una vera previsione, sarebbe lecito aspettarsi un’apparizione dell’immagine anche prima dell’evento, cosa che invece non si riscontra. Andando un po’ più a fondo si nota che l’immagine è stata condivisa anche il 30 aprile da una pagina Instagram chiamata «conspiracy theories». Il 21 aprile è l’immagine è stata usata come copertina di un video su YouTube su presunte profezie dei Simpson. Guardando il video, l’immagine non viene usata al suo interno.

L’immagine generata dall’intelligenza artificiale

Ad ogni modo, nell’immagine si riscontrano diversi elementi che tradiscono l’uso dell’intelligenza artificiale nella sua creazione. Oltre a ciò si notano errori che difficilmente verrebbero commessi da disegnatori come quelli dei Simpson. Inquadrato dal rettangolo arancione si vede un finestrino aperto, da cui si sporge uno dei tanti Homer, dove per qualche ragione non entra l’acqua. I cerchi fucsia mostrano diversi personaggi i cui occhi sono stati creati senza pupille o comunque in modo strano. Ulteriore prova del fatto che I Simpson non hanno previsto l’alluvione di Dubai.

Conclusioni

Circola un’immagine che sembra essere la previsione dei Simpson dell’alluvione di Dubai. L’immagine ha iniziato a circolare solo dopo l’alluvione. Non si trova riscontro prima della seconda metà di aprile 2024 nelle puntate dei Simpson. L’immagine mostra i segni lasciati dall’intelligenza artificiale. Quindi, i Simpson non avevano previsto l’alluvione di Dubai.

