Un 15enne muore dopo un tuffo in piscina con gli amici, tragedia alla festa con gli amici nel Casertano

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essersi tuffato in una piscina a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il ragazzo era residente a Capua e si trovava insieme a un gruppo di amici, arrivati in gita in una struttura turistica di Pinetamare. Qui il gruppo stava festeggiando il compleanno di uno di loro facendo il bagno in piscina. Il 15enne si è tuffato in piscina insieme agli amici. Tutti sono poi usciti dall’acqua, tranne il ragazzo che sarebbe rimasto sul fondo. Una volta riportato a galla, il bagnino della struttura lo avrebbe steso a bordo piscina per praticare un massaggio cardiaco, ma senza esito positivo. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, il ragazzo avrebbe avuto una congestione.

In aggiornamento

Foto: 33168105 © Cristian Gabriel Kerekes | Dreamstime.com

Leggi anche: