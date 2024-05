Il regista e produttore Gaetano Di Vaio in gravi condizioni dopo incidente in moto. Era “Baroncino” nella serie tv Gomorra

Oggi opera con la “Bronx Film”. Ha recitato in film come “Napoli Napoli Napoli” di Abel Ferrara e prese parte nella celebre serie tv ispirata al libro di Roberto Saviano

Gaetano Di Vaio, 56 anni, produttore, regista e attore napoletano è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Giugliano in Campania dopo un incidente avvenuto la scorsa notte a Qualiano, vicino a Napoli. Di Vaio, per cause ancora da accertare e su cui stanno lavorando i Carabinieri, avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito a terra, riportando serie lesioni. Ricoverato in codice rosso la sua prognosi è riservata. Dopo un’adolescenza difficile, con periodi di tossicodipendenza e detenzione, Di Vaio oggi è un attore, autore e regista affermato, ed anche produttore con la “Bronx Film”. ha tra l’altro partecipato alla serie tv “Gomorra“, interpretando il personaggio di “Baroncino”. Dal 2011 con la società Figli del Bronx ha co-prodotto film d’autore (Per amor vostro, di Gaudino, Là-bas di Lombardi) e partecipato a festival internazionali. Nel 2013 ha scritto un libro autobiografico “Non mi avrete mai”, assieme al regista e sceneggiatore Guido Lombardi, pubblicato con Einaudi.

Leggi anche: