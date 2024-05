In Iran si vota il prossimo 28 giugno: tra l’incubo dell’affluenza flop alle ultime presidenziali e le sanzioni internazionali che pesano sull’economia

Le elezioni presidenziali in Iran sono programmate per il 28 giugno. A rendere nota la data un funzionario della commissione elettorale, come riporta la Tass. Dopo la morte di Ebrahim Raisi, nell’elicottero dove viaggiava assieme al ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, la costituzione prevede che in caso di morte improvvisa del leader siano indette consultazioni entro 50 giorni. A prendere il posto del presidente è ora il suo vice, Mohammad Mokhber, fino al voto. Mentre il capo dello Stato ovvero la guida suprema rimane sempre Ali Khamenei.

L’Iran si avvia al voto in un periodo nero per l’economia del paese. Schiacciato dalle sanzioni economiche, specialmente statunitensi, presenti fin dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979. E con l’eterno conflitto con Israele. Raisi vinse nel 2021 con il 72% dei consensi, le presidenziali con l’affluenza più bassa nella storia della Repubblica islamica, con circa il 49% degli aventi diritto esprimere una preferenza e oltre il 13% di schede bianche o nulle. Non aiuto a riscuotere popolarità la decisione, allora, di eliminare dai seggi circa 600 moderati e riformisti, lasciando spazio agli ultraconservatori. Un flop furono anche le ultime consultazioni parlamentari dell’1 marzo che hanno visto soltanto il 41% della popolazione andare alle urne. Lì però influenzò non poco la repressione per i movimenti dei diritti delle donne, sostenitori di Masha Amini, ventenne curda uccisa dopo il suo arresto per mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo.

Leggi anche: