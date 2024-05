Fedez e Cristiano Iovino si accordano: il personal trainer rinuncia ad azioni penali contro il rapper

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. A confermarlo fonti legali all’Ansa, dopo un’anticipazione comparsa su Dillinger News. Dopo il pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso rapper, indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Finora non ha denunciato né collaborato alle indagini. Prima del pestaggio c’era stata una lite fra lui e Fedez nella discoteca The Club tra Fedez e Iovino. Se Iovino non presenterà una querela entro la fine di luglio le accuse di lesioni e percosse nei confronti di Fedez cadranno automaticamente in quanto non perseguibili d’ufficio. Potrebbe rimanere in piedi solo quella di rissa.

