Selvaggia Lucarelli fa a pezzi sia Fedez che Iovino dopo la notizia di accordo legale fra i due: «Con i soldi si sistema tutto»

«Con i soldi si sistema tutto: con quelli degli accordi tra avvocati la fedina penale, con quelli della beneficenza la reputazione. Anche se la vedo dura nel futuro». Selvaggia Lucarelli liquida così la notizia dell’accordo raggiunto tra Fedez e Cristiano Iovino attraverso il quale il personal trainer rinuncia a qualsivoglia azione penale nei confronti del rapper per la vicenda del pestaggio di gruppo dopo una lite in discoteca. La giornalista punta il dito contro Fedez e fa un lungo elenco di azioni e comportamenti del 34enne che nelle scorse settimane aveva smentito qualsiasi suo coinvolgimento, per poi concludere: «Resta l’accusa di rissa per cui non serve la querela di Iovino», che fin qui non ha collaborato con gli investigatori e non ha sporto denuncia, ma per la fattispecie in oggetto Fedez risulta indagato d’ufficio, «per cui invece probabilmente il processo si farà. Che schifezza di storia. E che quadro perfetto del personaggio». Stretto trattamento anche per Iovino, proprio per le sue reticenze e il rifiuto del trasporto in ospedale dopo il pestaggio: «Bel personaggio anche Iovino che ha negato di conoscere chi lo aveva picchiato e non denuncia. A proposito: visto il suo tenore di vita, qualcuno ha capito che lavoro fa?». Il personale trainer avrebbe avuto tempo fino a luglio per presentare una querela per le accuse di lesioni e percosse nei confronti di Fedez, qualora lo avesse riconosciuto quella sera. Secondo gli investigatori, dopo una lite nella discoteca The Club di Largo La Foppa, Fedez sarebbe stato presente quando un gruppo di persone, circa 8-9 uomini probabilmente ultras del Milan, hanno aggredito Iovino sotto la sua abitazione. Al vaglio degli inquirenti anche i video delle telecamere di zona.

