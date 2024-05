La Patrouille de France – equivalente francese delle frecce tricolori – avrebbe disegnato nel cielo di Marsiglia non la bandiera della Francia, ma quella della Russia? Questo è quello che si vede in un video ampiamente condiviso sui social che secondo chi lo diffonde sarebbe un segnale inviato dall’aviazione francese al presidente Emmanuel Macron. Ma la realtà è ben più semplice. La bandiera russa appare per via di un effetto prospettico. Guardando lo spettacolo da altre angolazioni si vede che il tricolore tracciato nel cielo era quello giusto. Quindi, le frecce tricolori francesi non hanno disegnato la bandiera russa nel cielo.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, qui, qui, qui, qui). Nella descrizione si legge:

PRONUNCIAMENTO DELL’AVIAZIONE FRANCESE SUL COINVOLGIMENTO DELLE FORZE ARMATE FRANCESI IN UCRAINA Il momento clou della parata cerimoniale di ieri a Marsiglia è stato il sorvolo della pattuglia acrobatica d’élite della Patrouille de France, i cui assi hanno deliziato il pubblico riunito e il presidente della Repubblica Macron con il tricolore… russo. Naturalmente, questo è successo per “errore”. Come da programma, la bandiera avrebbe dovuto essere quella francese. Seguitemi anche su Telegram, VK & TruthSocial

In realtà, l’aviazione francese non ha disegnato la bandiera russa nel cielo. Il video diffuso sui social è girato da una posizione dalla quale la prospettiva inganna, dando l’impressione che ad essere stata tracciata nel cielo dagli aerei militari sia stata la bandiera russa, blu, rossa e bianca a fasce orizzontali.

Tuttavia, è sufficiente guardare altri filmati girati nella stessa occasione per rendersi conto che i piloti hanno disegnato la bandiera giusta, ovvero il tricolore francese: blu, bianco e rosso a strisce verticali. A generare confusione è soprattutto il fatto che gli aerei che tracciano la fascia bianca volano un po’ più in alto degli altri.

Conclusioni

Circolano dei video in cui sembra che le Frecce Tricolori francesi abbiano dipinto nel cielo la bandiera della Russia anziché quella Francia. Il video è stato girato l’8 maggio a Marsiglia in occasione dell’arrivo della fiaccola olimpica su suolo francese. L’impressione è data da un effetto prospettico. Guardando la scena da altre angolazioni la bandiera risulta corretta. Quindi, le frecce tricolori francesi non hanno disegnato la bandiera russa nel cielo.

