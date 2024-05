Regno Unito, il premier Sunak convoca le elezioni anticipate: si vota il 4 luglio

Il Regno Unito si prepara ad andare alle urne: il 4 luglio ci saranno le elezioni nel Paese, come confermato dal primo ministro Rishi Sunak. L’annuncio formale è stato fatto da Downing Street, sotto un cielo piovoso e con le proteste di alcuni dimostranti in sottofondo. Sunak ha informato Re Carlo III, ripercorrendo il suo ruolo di guida nelle difficoltà degli ultimi quattro anni, tra cui la pandemia da Covid-19 e la guerra in corso in Ucraina. Prima di delineare una visione ottimistica per il futuro, ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle «più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale». Durante il suo discorso alla nazione, il premier conservatore ha dichiarato di essere pronto a «lottare per ogni voto», per poi sottolineare di avere «un piano», a differenza del leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer. Il premier ha accusato quest’ultimo di scegliere sempre la strada più facile per ottenere il potere: «Farà qualsiasi cosa e come ha dimostrato più e più volte prenderà la via più semplice».

