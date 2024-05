Roma, ragazza trovata morta in casa dalla madre. Accanto al corpo un laccio emostatico e una siringa. Fermato un 40enne

Una giovane di 28 anni è stata ritrovata morta, in casa, in zona Villa Glori, nel quartiere Flaminio di Roma. La madre, che non sentiva la ragazza da un paio di giorni, è andata a trovarla nella sua abitazione, in viale del Vignola trovandola ormai priva di vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della polizia di Stato. La 28enne è stata trovata con un laccio emostatico legato a un braccio e una siringa vicino al cadavere. Al momento l’ipotesi più accreditata è l’overdose ma sul corpo è stata disposta l’autopsia. E in merito al decesso è stato fermato stasera, 22 maggio, riferisce Adnkronos un cittadino somalo di 40 anni con l’accusa di omicidio. S.U.K., era originaria di Trento. Dopo aver vissuto a Dublino, riporta Repubblica, era venuta a vivere nella Capitale.

(in copertina foto di Dorsa Fathollahi su Unsplash)

