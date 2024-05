L’ultimo sondaggio Ipsos: FdI in calo, Pd al 22,5%. Cresce anche Avs, sfida aperta tra Lega e Forza Italia

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è in calo, mentre il Partito Democratico conquista voti così come la Lega, Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra. In calo invece il Movimento 5 Stelle mentre scendono gli astenuti. L’ultimo sondaggio prima del voto dell’8 e 9 giugno alle elezioni europee dice che FdI è al 26,5%. Un risultato ragguardevole ma che nasconde un calo di due punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Il Pd è al 22,5% e guadagna quasi un punto e mezzo mentre il M5s al 15,4% perde mezzo punto percentuale. Forza Italia è al 9,2% in crescita dello 0,6% e sopra la Lega, stimata all’8,6% e in crescita del’1,2%. Va forte anche Avs, che guadagna quasi un punto percentuale e si attesta al 4,6%, sopra la soglia per entrare a Strasburgo. Anche Stati Uniti d’Europa è sopra la soglia (4,1%), mentre Azione è ancora sotto (3,6%). Libertà è al 2% e Pace Terra Dignità all’1,9.

