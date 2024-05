Antonio Decaro “studia” per le Europee: lo spot del sindaco di Bari a lezione di lingua – Il video

«Scusa papà, ma se vinci le Europee, come devi fare con le lingue?». Nello spot di Antonio Decaro per lanciare la sua campagna elettorale per le elezioni di giugno, il sindaco di Bari è a tavola con la figlia che esprime tutta la sua preoccupazione. Ma il padre prova a tranquillizzarla: «Tu non ti preoccupare, sto studiando». Decaro è candidato al Parlamento europeo per il Partito democratico: «Finalmente in Europa sentiranno la voce del Sud», è lo slogan che chiude lo spot. Le lingue che sta imparando Decaro per diventare europarlamentare non sono però quelle di Parigi, Berlino, Amsterdam, Madrid o Dublino. Nel video si vede infatti il sindaco di Bari cimentarsi nel calabrese, nel campano, nel molisano, nel lucano e nelle inflessioni delle altre province pugliesi. Ossia tutte le regioni della circoscrizione Sud di queste votazioni, dove è candidato Decaro.

