Edi Rama ha cambiato idea sui migranti in Albania: «Il centro non funzionerà»

«Quella roba lì è solo italiana. L’Albania ha dato disponibilità e terreni, ma nulla di più». Edi Rama, premier dell’Albania, sembra aver cambiato idea sull’intesa con Giorgia Meloni che dovrebbe, nelle intenzioni del governo italiano, all’apertura di due centri di rimpatrio nel paese. Le parole di Rama, riportate da Repubblica, sembrano proprio una bocciatura del protocollo: «Amico mio, il centro comunque in qualche mese sarà pronto, quello è niente. Ma il problema sarà farlo funzionare. E sarà molto difficile per le procedure: come fai a far ruotare 3000 persone in 28 giorni con la burocrazia italiana e con le regole europee?». Secondo il premier albanese ci saranno ricorsi, verrà bloccato. E non c’è solo questo problema: «Anche questo piano Mattei… come fai a portarlo avanti? Sì, puoi fare accordi, aprire centri in Tunisia o in Libia. Ma sai quanto soldi ci sono in ballo sul traffico dei migranti su quelle coste? Ed è tutto gestito molto in alto».

