Elezioni europee, il sondaggio Swg prima del silenzio elettorale: FdI il partito più votato, testa a testa fra Lega e Forza Italia-Noi Moderati

Il PD resta saldo con il 22 per cento, segue il Movimento 5 Stelle con il 14,7 per cento dei consensi

Prima del silenzio elettorale per le Elezioni europee, ecco l’ultimo sondaggio Swg per La7 sull’orientamento di voto degli italiani oggi 24 maggio. Svettano Fratelli d’Italia con 27,3%, il Partito Democratico con il 22% e il Movimento 5 Stelle con il 14,7% dei consensi. Lega e Forza Italia-Noi Moderati sono ex aequo all’8,6%. L’affluenza stimata per queste elezioni va dal 53% al 57%.

Primo, tra i partiti minori a superare lo sbarramento del 4%, Verdi e Sinistra che si attesta al 4,6%. Altri due i partiti al di sopra della soglia di sbarramento sono Stati Uniti d’Europa al 4,2% e Azione al 4,0. Non supererebbero la soglia di sbarramento rimanendo fuori da Bruxelles Pace Terra e Dignità al 2,5% e Libertà al 2,0%. In base alle previsioni di voto, ecco secondo Swg l’elenco dei seggi al Parlamento europeo previsto per ogni partito sopra lo sbarramento.