Robert De Niro fa campagna per Biden: «Trump ha perso la testa, vuole vendetta» – Il video

Dopo gli attacchi diretti nelle trasmissioni in cui è stato ospite, Robert De Niro scende nel vivo della campagna elettorale di Joe Biden contro lo sfidante Donald Trump, con uno spot di 30 secondi che sarà trasmesso questo mese ed è già sulla pagina YouTube del presidente. Appena dieci giorni fa aveva paragonato il candidato repubblicano a Hitler e Mussolini e ora in Snapped la voce dell’attore statunitense ripercorre alcuni dei passaggi del recente passato di Trump. «Dai tweet di mezzanotte, al bere candeggina – come rimedio al Covid – dall’usare i gas lacrimogeni contro i cittadini alla messa in scena per una foto – in riferimento alla reazione dell’allora presidente Trump alla morte di George Floyd – sapevamo che Trump era fuori controllo quando era presidente, e poi ha perso le elezioni del 2020 e ha dato di matto», dice senza mezzi termini. «Cercando disperatamente di mantenere il potere, ora corre di nuovo, questa volta minacciando di diventare un dittatore, di abolire la costituzione», prosegue, «Trump vuole vendetta e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerla», dice mentre scorrono immagini del candidato repubblicano che annuncia un «bagno di sangue» se non dovesse vincere nel 2024. Julie Chavez, responsabile della campagna elettorale di Biden, ha spiegato che lo spot vuole evidenziare la differenza tra i due candidati: «Trump sta correndo per riconquistare il potere per se’, Joe Biden sta correndo per servire voi, il popolo americano».

