Jonathan Maldonato esce dal carcere: il gip non convalida l’arresto del marito dell’influencer Siu

Jonathan Maldonato, arrestato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, la 30enne influencer Soukraina El Basri in arte Siu, può uscire dal carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Biella che, dopo un’udienza di oltre quattro ore, non ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione, con l’obbligo di firma, l’obbligo di dimora a casa dei genitori e il divieto di avvicinamento alla donna, che è ancora in ospedale. Siu era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Novara ed era uscita dal coma farmacologico solo due giorni dopo. Maldonato aveva fornito due versioni agli inquirenti. Prima aveva sostenuto che la moglie si fosse ferita in un incidente domestico sbattendo contro lo spigolo di un mobile. Poi aveva dichiarato di averla trovata in cucina sporca di sangue e con delle forbici in mano, parlando di un tentato suicidio. La donna era stata quindi stata ricoverata in rianimazione con una ferita al petto. Nell’interrogatorio dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, il 37enne aveva dichiarato che la moglie lo rimproverava per tutto e nelle ultime settimane era molto nervosa, a causa della morte del fratello in Marocco e dei messaggi ricevuti dal suo ex fidanzato. Il prossimo martedì è previsto un nuovo sopralluogo nella villetta di Chiavazza, alla periferia di Biella, da parte del team legale che rappresenta l’influencer.

