Turbolenza sul volo Qatar Aiways diretto a Dublino: 12 feriti nell’incidente sopra la Turchia

Dodici persone sono rimaste ferite a causa di una turbolenza su un volo della Qatar Airways partito da Doha e diretto a Dublino. L’episodio, scrive la Bbc, si è verificato mentre il Boeing 787-9 Dreamliner sorvolava la Turchia. Quando l’aereo è arrivato a destinazione, intorno alle 13, i feriti – sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio – sono stati medicati dai servizi di emergenza. «Il team dell’aeroporto di Dublino continua a fornire completa assistenza a terra ai passeggeri e al personale della compagnia aerea», ha affermato un portavoce dell’aeroporto di Dublino, precisando che lo scalo non ha subìto variazioni delle operazioni. Non è ancora chiaro in quale punto dello spazio aereo turco si sia verificata la turbolenza. L’analisi dei dati satellitari, scrive il Corriere della Sera, mostra che in più della metà della penisola anatolica era segnalata turbolenza «leggera» all’orario di passaggio del velivolo di Qatar Airways.

Il precedente sulla Singapore Airlines

L’episodio di oggi ricorda per certi versi quanto accaduto lo scorso 21 maggio su un volo di Singapore Airlines, dove una persona è morta e oltre 100 persone sono rimaste ferite. Quello delle turbolenze sta diventando un fenomeno sempre più frequente. Secondo gli scienziati, si tratta di una conseguenza dei cambiamenti climatici, poiché i livelli crescenti di anidride carbonica presenti nell’atmosfera aumentano la probabilità di pericolose turbolenze in volo. Secondo uno studio dell’Università di Reading, l’incidenza di questi episodi è aumentata del 55% tra il 1979 e il 2020.

In copertina: Un aereo di Qatar Airways all’aeroporto di Los Angeles, in California (EPA/Etienne Laurent)

