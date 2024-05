Fedez al pestaggio di Iovino, le immagini delle telecamere di sicurezza: «Lui è il primo a scendere dal van» – Il video

Spunta un nuovo video che potrebbe aiutare a far chiarezza su ciò che è accaduto la sera del 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Quel giorno si è verificato il pestaggio di Cristiano Iovino, personal trainer di 37 anni, per cui è indagato Fedez. Il filmato delle telecamere di sorveglianza non restituisce un quadro nitido ma immortala quella che sembra essere una sorta di spedizione punitiva. Nel video si vedono alcune sagome che scendono da un van nero. Il primo di loro, stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, sarebbe proprio Fedez. Pochi secondi dopo, uno di loro prova a sferrare due pugni a Iovino, ma manca il bersaglio. A quel punto si fa avanti il resto del gruppo, composto anche da alcuni ultrà del Milan. Il 37enne viene colpito da una scarica di calci e pugni a cui fatica a opporre resistenza.

L’agguato appena arrivati sul posto

Ciò che emerge con più chiarezza dal video è che negli istanti prima dell’aggressione non c’è nessuna discussione o litigio. Le persone che scendono dal van nero si scagliano immediatamente contro il 37enne senza esitazioni. Poco prima di quel momento, in realtà, Iovino e Fedez si erano già incrociati alla celebre discoteca The Club, da cui erano stati cacciati in seguito a una rissa. Il personal trainer 37enne non ha mai presentato querela per il pestaggio e nei giorni scorsi i suoi legali si sono accordati con il team di avvocati di Fedez per siglare un accordo e fermare le indagini. Il lavoro della procura però va avanti, a partire dalla raccolta delle testimonianze dei vigilantes, che potrebbero aiutare a capire ciò che quel filmato delle telecamere di sorveglianza non chiarisce fino in fondo.

In copertina: A sinistra, Fedez; a destra, Cristiano Iovino

Leggi anche: