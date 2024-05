Oaktree si presenta ai tifosi dell’Inter: «Vogliamo continuare a costruire sullo slancio della seconda stella»

Un avviso pubblicitario sui maggiori quotidiani italiani. Così Oaktree ha deciso di presentarsi ai tifosi dell’Inter dopo aver rilevato la proprietà del club nerazzurro da Suning. «Mentre assumiamo la proprietà del club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e il successo della società», scrive il fondo Usa. «Sin dal 2021 siamo partner e sostenitori dell’Inter. Apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e tifosi. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante del successo dei nerazzurri». E ancora: «Non vediamo l’ora di collaborare con l’attuale gruppo dirigente per continuare a costruire sullo slancio della seconda stella. Per questo motivo siamo concentrati a garantire stabilità operativa e finanziaria, che contribuiranno al successo duraturo del club dentro e fuori dal campo. Forza Inter sempre!».

