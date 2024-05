Zalone, Banfi, Venier: i social rispondono con ironia a Papa Francesco e la “froc***gine” nei seminari – I meme

C’è un diluvio di meme, oltre a reazioni più serie, su Papa Francesco e le frasi sulla «troppa “frociaggine” dei seminaristi» che non sarebbero dovute uscire dall’incontro con i vescovi in Vaticano della scorsa settimana. E invece quelle dichiarazioni, sembrerebbe non le uniche smaccatamente omofobe pronunciate durante la riunione, sono finite su tutte le testate e ora incrinano l’immagine che il Pontefice ha costruito di sé come di un Papa progressista. Sebbene non sia certo la prima mossa o passo falso che va proprio nel senso contrario. Sui social gli utenti hanno però deciso di rispondere con ironia alle parole del Papa, un modo per renderle il più possibile innocue e depotenziarne il potenziale offensivo. I meme più usati sui social network sono Checco Zalone con gli «uomini sessuali», Lino Banfi al ristorante nel film Fracchia la belva umana e Mara Venier che fa vedere il suo orto: «E questo è il finocchio». C’è Cruciani che adotta papa Francesco e chi, scettico fin dall’inizio sulle svolte vaticane, deride chi ci è cascato eleggendo Bergoglio a guida progressista. Non ultimo Roberto Benigni 24 ore prima, che voleva fare con lui il campo largo: chissà che ne avrà pensato il giorno dopo.

