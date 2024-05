Lo show di Benigni col Papa, il bacio alla messa per i bambini: «Candidiamoci, sulla scheda mettiamo Bergoglio detto Francesco» – Il video

È un vero e proprio show quello messo in piedi da Roberto Benigni in piazza San Pietro, dove oggi Papa Francesco ha celebrato la messa e l’angelus per la Giornata Mondiale dei Bambini. Nel suo monologo, avvenuto secondo le stime della sala stampa di fronte a «oltre 50mila persone», l’attore toscano si è rivolto direttamente al Pontefice. «Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito», ha scherzato Benigni. A questo punto, l’attore ha rivolto un saluto «a tutti i bambini, ai malati, alle mamme, ai babbi, ai nonni, agli accompagnatori, ai cardinali, alle persone importanti», ma anche «al sindaco di Roma, al signor presidente del Consiglio Giorgia Meloni». E poi chiede a Papa Francesco: «Ho salutato quelli importanti, non manca nessuno… C’è qualcun altro da salutare?».

Il bacio a Papa Francesco

Durante il suo monologo, Benigni si è poi lanciato tra le braccia di Papa Francesco. «Santità! Ma lei è qui, a portata di mano e di cuore, vorrei stringerla, baciarla, non so come dimostrarle affetto, amore, potrei ballare un tango qua davanti. Ma prima di entrare due guardie svizzere mi hanno detto: lei può fare qualsiasi cosa qui, solo una cosa non può fare, toccare il Papa. Ma da quando me l’hanno detto ho voglia di fare solo quello». A quel punto, in sfregio a ogni avvertimento ricevuto, Benigni si avvicina al Pontefice e lo bacia. «A che servono i baci se non si danno? È un bacio che arriva da tutti loro, che ne vale centomila», aggiunge l’attore toscano.

L’appello ai bambini

Di fronte alle oltre 50mila persone presenti in piazza San Pietro, Roberto Benigni si è poi rivolto ai bambini: «Prendete il volo, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, costruite un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti. Rendete il mondo più bello: il mondo ne ha bisogno, e voi lo potete fare». Oggi, ha aggiunto l’attore, «il mondo è governato da persone che non sanno cosa sia la misericordia, l’amore, e così commettono il più stupido dei peccati: la guerra. Una parola brutta, che sporca tutto». E per arrivare alla pace, Benigni lancia un appello proprio ai bambini: «Sono convinto che in mezzo a voi ci sia chi troverà la parola per fermare la guerra, dobbiamo cercarla insieme», ha detto l’attore. Sempre rivolgendosi alle migliaia di bambini presenti alla messa, Benigni ha aggiunto: «Magari in mezzo a voi c’è il nuovo Michelangelo, il nuovo Galileo, la nuova Rita Levi Montalcini. O magari c’è il nuovo papa, non si sa mai».

