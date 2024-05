L’imbarazzo in Vaticano per le frasi del Papa sui gay in seminario: «Non parla bene italiano, era stanco»

L’entourage di Papa Francesco prova a risolvere la crisi che si è creata dopo che le parole pronunciate dal Pontefice la scorsa settimana all’assemblea generale della Cei sono diventate di dominio pubblico. «Nella Chiesa c’è troppa aria di froc***gine», i vescovi farebbero bene a «mettere fuori dai seminari tutte le checche, anche quelle solo semi orientate», avrebbe detto davanti ai prelati. Un intervento che ha rinfocolato nuovamente l’animosità tra le due correnti antitetiche tra le mura vaticana, tra i fautori di un ammorbidimento delle posizioni della dottrina contro gli omosessuali e il gruppo più conservatore che non vuole aperture. Si è trattato di uno scivolone linguistico, abbozza lo staff che si occupa della comunicazione del Pontefice citato da Il Messaggero, di chi non conosce perfettamente l’italiano, un “inciampo” causato dalla pesantezza della giornata e dovuto alla stanchezza. Certo è che, in attesa di un comunicato ufficiale che potrebbe anche non arrivare, Jorge Mario Bergoglio non è nuovo a uscite “colorite”, come quando si rivolse alle suore salesiane esclamando non siate zitellone, o affermando che va bene fare i figli, mai cristiani non devono accoppiarsi come conigli, e sulla strage terroristica di Charlie Hebdo commentò: «Se uno dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno». Bergoglio, 87enne argentino, è però anche il Papa che qualche apertura l’ha fatta, come quella sulle benedizioni ai credenti omosessuali – come individui e non come coppie -, soprattutto nelle manifestazioni pubbliche. Come quando affermò: «Chi sono io per giudicare un gay?», poco dopo la sua elezione al soglio pontificio, o quando ricevette in Vaticano un gruppo di persone trans in condizioni di estrema indigenza.

