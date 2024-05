Francesca Donato: «Mio marito è stato ucciso, si scoprirà la verità»

L’eurodeputata Francesca Donato non crede al suicidio del marito Angelo Onorato. Anche se nell’autopsia non sono stati trovati segni di violenza. Ed è convinta fermamente che sia stato un omicidio. Oggi a mezzogiorno si terranno i funerali dell’imprenditore. Lei chiede rispetto per quanto sta vivendo: «Vorrei che si smettesse di parlarne sui giornali. Siamo alla ricerca di risposte che è difficile trovare. Ma proprio per questo c’è bisogno di riservatezza». E non c’è bisogno di invenzioni. Come per esempio la storia dell’amico misterioso incontrato prima della morte. Che in realtà era il cognato Antonio, appena prelevato dall’aeroporto di Punta Raisi a Palermo. «Sono certa che si scoprirà la verità, che si scopriranno i colpevoli di questo delitto», dice Donato al Corriere della Sera. Intanto ieri sono stati ascoltati Giuseppe Pretesti e Cristiano Battaglia, due imprenditori del commercio e dell’edilizia che hanno comprato l’azienda di Onorato. Quella che aveva in pancia il terreno da 9 mila metri quadri a Capaci. E dove la vittima voleva realizzare 25 appartamenti.

Leggi anche: