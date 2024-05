Nuovo caso in Vaticano, il Papa avrebbe detto che «il chiacchiericcio è roba da donne, noi uomini dobbiamo dire le cose»

«Il chiacchiericcio è una roba da donne». È la nuova espressione “fuori dai denti” e decisamente dal poltically correct che Papa Francesco avrebbe usato nel corso di una riunione a porte chiuse. È quanto riporta il sito specializzato in questioni vaticane (anti-Bergoglio) Silere non possum. Secondo la testata, Francesco avrebbe usato la colorita espressione ieri in una riunione a porte chiuse con i giovani sacerdoti. «Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose», avrebbe perfino aggiunto il Pontefice. Al momento non ci sono conferme né smentite all’indiscrezione di Silere non possum. Sulla situazione della diocesi di Roma, infine, Bergoglio avrebbe ammesso che «ci sono problemi di corruzione». Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe del secondo episodio “politico-linguistico” imbarazzante per il Vaticano, pochi giorni dopo che Bergoglio ha stigmatizzato la troppa «frociaggine» che si celerebbe nei seminari. Per questa primo scivolone, il Papa si è poi scusato.

