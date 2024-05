Elezioni europee, Sgarbi e la piazza semideserta a Sulmona. Prima del comizio sfila davanti al palchetto la processione – Il video

Le “capre” stavolta non bastano. Stanno diventando virali sui social le immagini del mancato “bagno di folla” per il candidato alle Europee di Fratelli d’Italia Vittorio Sgarbi, a Sulmona. Ad ascoltarlo ieri, in piazza XX settembre, sotto la statua di Ovidio, c’erano circa una ventina di persone. Le foto del critico d’arte mentre parla ai pochi presenti stanno diventando virali sui social. «Sulmona abbraccia Sgarbi, candidato FdI alle elezioni europee. Costretto a dimettersi da sottosegretario e premiato da Giorgia con un posto a Strasburgo. Questa la foto della folla festante al suo comizio in Piazza XX Settembre», scrive ironica su Facebook la senatrice 5 stelle Gabriella Di Girolamo, originaria proprio della città abruzzese.

Pochi minuti prima che iniziasse il comizio si Sgarbi una folla di persone ha seguito la processione del Corpus Domini, che ha attraversato proprio la piazza. Qui le immagini di ReteAbruzzo.

«Mi ha colpito una cosa, non tanto i molti cittadini che partecipavano alla processione, ma i tanti preti. Vedendo le chiese vuote, abbandonate, qui ho visto qui un corteo di sacerdoti. E sono la migliore speranza per il futuro, un’Europa cristiana, di valori, come il Papa ha richiamato, che respinga qualsiasi uso strumentale dei seminari, che devono esser i luoghi dell’anima e dello spirito», ha detto Sgarbi. Peccato che però molti, se non quasi tutti, abbiano preferito seguire la croce piuttosto che l’ex sottosegretario in procinto di salire sul palco.

(foto copertina fonte Fb)

