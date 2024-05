Germania, agguato col coltello all’incontro anti-Islam: almeno due feriti. La polizia spara all’aggressore – Il video

Scuote la Germania l’agguato avvenuto questa mattina a Mannheim, dove un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone. L’aggressore, dopo un primo tentativo di fuga, è stato neutralizzato con un colpo di pistola da parte di un agente. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’agguato ha lasciato a terra almeno due feriti. Uno dei due è un poliziotto, che si troverebbe in condizioni gravi e dovrà essere operato, riferisce l’agenzia Dpa. Il bilancio potrebbe però crescere. L’agguato è avvenuto durante un incontro pubblico del movimento civico anti-islam, Pax Europa. E tra i feriti c’è il politico conservatore e attivista di Pax Europa, Michael Stuerzenberger. Quest’ultimo è noto in tutta la Germania per le sue posizioni controverse, in particolare per aver lanciato una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco e per essere stato condannato due volte, una per offese a un ufficiale e un’altra per incitamento all’odio e denigrazione degli insegnamenti religioni.

Scholz: «Violenza inaccettabile nella nostra democrazia»

Sull’agguato è intervenuto il cancelliere tedesco Olaf Scholz che su X ha dichiarato: «Le immagini da Mannheim sono terribili. Diverse persone sono state gravemente ferite da un attentatore. Il mio pensiero va alle vittime. La violenza è assolutamente inaccettabile nella nostra democrazia. Il colpevole deve essere severamente punito». E la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser (Spd) ha scritto che «se le indagini dovessero rivelare un movente islamista, sarebbe un’ulteriore conferma del grande pericolo rappresentato dagli atti di violenza islamista, contro cui abbiamo messo in guardia».

Leggi anche: