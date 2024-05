Perché il cosiddetto Parlamento Ebraico Europeo non è una vera istituzione e non comanda l’Europa

Circolano numerosi post social dove si sostiene che un Parlamento Ebraico Europeo controlli l’Europa. Si tratta dell’ennesima scia della narrazione tossica che vuole l’Unione europea controllata dagli ebrei. Di fatto, tale Parlamento non ha alcun potere sull’Unione europea, soprattutto perché si tratta di un’organizzazione non governativa (ONG).

Si tratta dell’assemblea eletta di una ONG chiamata European Jewish Union (EJU).

La ONG ha ottenuto lo status di membro del Consiglio d’Europa.

Non bisogna confondere il Consiglio d’Europa con il Consiglio europeo dell’UE.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione, dove leggiamo la seguente descrizione tutta in maiuscolo:

PARLAMENTO EBRAICO A BRUXELLES LORO NON VOGLIONO ESSERE TRATTATI COME I GOYM, SI RAPPRESENTANO DA SOLI E GOVERNANO TRANQUILLAMENTE L’EUROPA GRAZIE A CIA, MOSSAD, MI6 E ALTRI SERVI VIOLENTI PARLAMENTO RISERVATO AI SOLI “EBREI” OVVERO: DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA E RAZZISMO QUANDO “TE LO CHIEDE L’EUROPA” GUARDA VERSO ISRAELE VOTA VOTA… GOY! PECORA OBBEDIENTE!

Nell’immagine condivisa leggiamo un articolo dal titolo «Chi comanda in Europa? Chiedetelo al Parlamento Ebraico Europeo».

Si tratta di una ONG

Benché i suoi membri vengano eletti attraverso votazione elettronica da esponenti del mondo ebraico in Europa, il cosiddetto Parlamento ebraico europeo non è un’istituzione dell’Unione europea, ma un organo interno di una ONG (organizzazione non governativa) chiamata European Jewish Union (EJU), fondata nel 2011 da due milionari ucraini di origini ebraiche.

La differenza tra Consiglio d’Europa e Consiglio europeo

Lo scopo della sua creazione è quello di facilitare i rapporti tra tutte le comunità europee e l’Unione europea. Come per numerose ONG, ha ottenuto lo status di membro del Consiglio d’Europa, in quanto queste sono ritenute rappresentanti delle opinioni dei cittadini destinatari delle politiche intraprese dalle istituzioni europee. Ricordiamo che il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che riunisce 46 Paesi europei, tra questi anche l’Ucraina e altri che non fanno parte dell’Unione europea, con l’obiettivo di promuovere la democrazia e i diritti umani. Non va confuso con il Consiglio europeo, istituzione di fatto dell’Unione europea.

Conclusioni

Il Parlamento ebraico europeo non è una vera e propria istituzione legata all’Unione europea e non ne detiene alcun controllo. Si tratta di una ONG che ha ottenuto lo status di membro del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale che non va confusa con il Consiglio europeo dell’Unione europea.

