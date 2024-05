Principio d’incendio sul volo Ryanair Bologna-Bruxelles: l’aereo fatto atterrare in Lussemburgo

Brutta sorpresa per i passeggeri del volo Ryanair FR3938, partito questa mattina alle ore 10 dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna in direzione di Charleroi, l’aeroporto delle low-cost alle porte di Bruxelles. Il loro viaggio verso il Belgio ha subito una deviazione d’emergenza dopo che a bordo dell’aereo si è verificato un principio di incendio. La scintilla sarebbe partita secondo le prime ricostruzioni dalla zona cucina del velivolo. L’aereo è stato fatto atterrare in Lussemburgo attorno alle 11.30, dove sono potuti intervenire i pompieri. I passeggeri sono stati fatti scendere, ed è stato messo a loro disposizione un autobus per permettere loro di raggiungere Bruxelles. Non risultano feriti.

